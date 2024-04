Džudo savezu 300 hiljada EUR za organizaciju Evropskog seniorskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Vlada je Džudo savezu odobrila korišćenje 300 hiljada EUR iz Tekuće budžetske rezerve, za organizaciju Evropskog seniorskog prvenstva u Podgorici.

Vlada je tu odluku donijela na današnjoj sjednici.

Crna Gora će biti domaćin Evropskog seniorskog prvenstva u džudou, od 23. do 27. aprila naredne godine.

