Bez pobjednika u duelu Reala i Mančester sitija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala i Mančester sitija odigrali su večeras u Madridu neriješeno 1:1 u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Domaći su poveli golom Vinisijusa u 36. minutu, pa su na pauzu otišli sa minimalnom prednošću.

Kevin De Brujne je u 67. minutu pogotkom sa distance izjednačio i postavio konačan rezultat utakmice.

U drugom polufinalnom duelu rivali će biti Milan i Inter.

Milanski velikani prvi meč će odigrati sjutra od 21 sat.

Revanš utakmice na programu su 16. i 17. maja.

Šampiona Evrope odlučiće duel u Istanbulu 10. juna.

