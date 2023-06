Za Trinaestojulsku nagradu 16 kandidata

Podgorica, (MINA) – Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade sačinio je listu od 16 kandidata, koji formalno-pravno ispunjavaju uslove za to priznanje, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija.

Na listi se nalaze ekonomista Aleksandar Damjanović, pjesnik, prozni pisac, scenarista i filmski kritičar Aleksandar Bečanović, sociolog Bojan Baća, diplomirani ekonomista Budimir Raičković i Centar za kulturu Kolašin.

Formalno-pravne uslove za dodjelu Trinaestojulske nagrade ispunjavaju i profesor muzike, kompozitor, aranžer i muzički producent Dejan Božović, likovni umjestnik Mirsad Koljenović, zatim Marijana Terić, akademski slikar Naod Zorić, slikar Pero Nikčević i diplomirani pravnik Predrag Uljarević.

Na listi su i violinista Roman Simović, književnik Radovan Vujadinović, zatim Srđa Martinović, profesorica Tatjana Burzanović, kao i muzički umjetnik Zdravko Đuranović.

Trinaestojulska nagrada dodjeljuje se kao godišnje priznanje građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi osoba ili pravnom licu koje ima sjedište na crnogorskoj teritoriji, za djela ili ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva, koja su od izuzetnog značaja za državu.

Žiri može dodijeliti do tri godišnje nagrade, a u jednoj oblasti može se dodijeliti samo jedna godišnja Trinaestojulska nagrada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS