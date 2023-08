Za tri dana granicu prešlo više od 575 hiljada putnika

Podgorica, (MINA) – Na graničnim prelazima (GP) u Crnoj Gori, u prethodna tri dana, evidentiran je prelazak 575.034 putnika, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, najveći promet je zabilježen na GP Dobrakovo – 90,82 hiljade putnika.

“Zajednički GP Sukobin prešlo je 83.557 putnika, GP Debeli Brijeg njih 67,02 hiljade a GP Sitnica 43,06 hiljada”, rekli su iz policije na Tviteru /Twitter/.

Oni su naveli da je GP Božaj u istom periodu prešlo 39.249 putnika.

