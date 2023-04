Za 20 godina obavili preko 6,5 hiljada kardiohirurških operacija

Podgorica, (MINA) – U Centru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) od osnivanja obavljeno je preko 6,5 hiljada kardiohirurških operacija, rekao je direktor tog Centra Srđan Pavićević.

Pavićević je, na današnjoj svečanosti povodom 20 godina Centra za kardiohirurgiju, kazao da je taj Centar počeo da radi 2003. godine kada je sa uspjehom 26. aprila izvedena prva operacija na otvorenom srcu u Crnoj Gori.

„Od tada je urađeno više od šest i po hiljada operacija“ kazao je Pavićević.

On je rekao da je kardiohirurgija bila projektovana na oko 300 operacija godišnje.

“Da bismo mi, poslije nekoliko godina, radili oko 450 operacija godišnje, što znači da radimo na 150 odsto kapaciteta“, naglasio je Pavićević i dodao da su to postigli jer borave u opercionoj sali i prije i poslije podne.

On je kazao da operacije traju od četiri do šest sati i kao i da operativna ekipa bude svakodnevnio na kardiohirurgiji deset sati.

“Svih ovih godina uspjeli smo da održimo ono što je bitno, a to su čuvene liste čekanja. Standard u Evropi je da na milion stanovnika ima hiljadu operacija a mi sa 550.000 stanovnika imamo 450 operacija, tako da mogu da kažem idemo korak po korak sa razvijenim svijetom”, rekao je Pavićević.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela kazala je da je današnja proslava jubilieja prilika da za podsjećanje na sve što je urađeno od 2003. godine do danas, kada je zahvaljujući podršci koju je Italija pružila ovdašnjem medicinskom osoblju, Centar za kardiohirurgiju KCCG počeo da radi.

“Saradnja datira još od 2001. godine, zahvaljujući Sporazumu između italijanske Pokrajine Abruco i Vlade Crne Gore, u cilju razvijanja odnosa, posebno u oblasti medicinskih nauka. Tako je u Podgorici nastao prvi centar za dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti”, podsjetila je ambasadorka Marsella.

Ona je kazala da se upravo u okviru te saradnje spade i dvogodišnje usavršavanje brojnih crnogorskih ljekara u bolnici “G. Mazzini” u Teramu.

Prema riječima Marsele, Centar za kardiohirurgiju u Podgorici, prateći sve savremene trendove, uveo je nove dijagnostičke i terapijske procedure, garantujući da se i najkomplikovanije i najzahtjevnije operacije na otvorenom srcu izvode u Crnoj Gori, bez potrebe slanja pacijenata van zemlje.

Ona je dodala da je nedavno započeta saradnja i sa klinikom “San Mikele” u Maddaloni u pokrajini Kampanija koja je poznata po razvoju najsavremenijih tehnika u oblasti kardiohirurgije, interventne kardoiologije i inovativne anestezije.

“Crnogorski Centar za kardiohirurgiju danas je među deset ustanova Evrope u kojima se izvodi mini invazivna video asistirana kardiohirurgija. I u ovom slučaju dragocjena je saradnja sa Italijom, odnosno, sa ustanovom Bortolo u Vićenci, koja prednjači u toj metodi” zaključila je Marsela.

Novoizabrani predsjenik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio je timu Centra kardiohirurgije KCCG na predanom radu, i Italiji koja je uputila pomoć i podršku Crnoj Gori prilikom osnivanja Centra.

“Zaista smo ponosni na rezultate koji su postignuti u prethodnih 20 godina. Bilo je teško preći taj put. Morala se imati vizija, morala se imati podrška sa strane”, naveo je Milatović.

Milatović je naveo da će kao predsjenik Crne Gore skromno stajati pored ljudi koji su temelj svakog društva, a to su ljudi poput ljekara i prosvjetnih radniak koji jesu kičma svakog društva.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je kazao da crnogorska kardiohirurgija nakon 20 godina predanog i odgovornog rada i preko šest hiljada urađenih operacija, po kvalitetu i težini zahvata na srcu, može da se poredi sa najsavremenijim evropskim i svjetskim kardiohirurškim centrima.

Kako je Šćekić rekao, u Centru za kadriohirurgiju obavljaju se sve vrste kardiohirurških operacija, osim transplantacije srca.

“Naš kardiohirški tim dokaz je da su ulaganje u nauku, razmjena znanja i iskustva i kontinuirana edukacija neprocjenjiva vrijednost za ljekare i sve zdravstvene radnike, a svakako i za pacijente jer je to garant kvaliteta zdravstvene zaštite”, kazao je Šćekić.

On je rekao da su ponosni na rezutate kardiohiruškog centra, kao i da je uvjeren da će uvođenjem najkomplikovanijih operativnih procedura na otvorenom srcu nastaviti da unapređuju tu oblast medicine.

“Naš cilj je da građanima Crne Gore ponudimo isti nivo medicinskih usluga i u drugim oblastima našeg zdravstvenog sistema”, saopštio je Šćekić.

On je naveo da je upravo kardiohirugija primjer da je to moguće postići dobrom organizacijom, strpljivim radom, permanentnom edukacijom i tehnološkom opremljenošću.

Kako je saopštio, u toku je priprema za raspisivanje javnog poziva za izgradnju novog Urgentnog centra KCCG u okviru kojeg će, kako je kazao, biti jedan dio biti namijenjen namijenjen kardiohirurgiji a to je jako značajno za sve.

Direktorica KCCG dr Ljljana Radulović čestitala je Centru za kardiohirurgiju na, kako je rekla, zavidnim rezultatima.

“Smatram važnim da se čuje da se 620 hiljada stranovnika Crne Gore oslanja na samo šest kardiohirurga, šest kardioanesteziologa, dva kardiologa, jednog internistu i na 40 medicinskih sestara i tehničara. Tim prije, njihovi rezultati su vrijedni divljenja”, kazala je Radulović.

Ona je navela da je kardiohirugija zahtjevna, kao i da kadra fali i svijetu i Crnoj Gori.

“Ali sam sigurna da će vaš pionirski poduhvat nastaviti da rezultira stvaranjem doajena čije će znanje i profesionalizam nastaviti da impresionira domaće, regionalne ali i evropske stručne adrese”, zaključila je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS