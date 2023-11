Više intervencija na teritoriji Glavnog grada, sve službe pripravne

Podgorica, (MINA) – Službe Glavnog grada saniraju posljedice nevremena na više lokacija u Podgorici, a sve ekipe su pripravne i prate stanje na terenu,

saopštili su iz Službe za odnose s javnošću.

Oni su rekli da su gradske službe imale povećan obim posla i intervencija, u prvom redu Služba zaštite i spašavanja.

Kako se navodi, gradske službe saniraju posljedice nevremena preko Morače, u Tuzima, Zeti – Podhum, Doljanima i na Murtovini.

“Ekipe Službe obilaze poplavljena područja i shodno procijeni sa terena adekvatno reaguju”, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za odnose s javnošću rekli su da su ekipe gradskog preduzeća Komunalne usluge na terenu i preventivno obilaze objekte javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, na kojima, kako se navodi, za sada nema većih prijavljenih kvarova.

Oni su rekli da sve nedostatke na tim objektima, građani mogu da prijave na broj 020/623-927.

Kako se navodi, juče i danas, ekipe Čistoće su zbog obilnih padavina pojačano angažovane na prostoru grada.

“Pored redovnih, intenzivirani su poslovi uklanjanja sitnog komunalnog otpada i velikih količina opalog lišća, pa zaposleni na svim reonima isto uklanjaju sa trotoara, uz saobraćajnice, sa atmosferskih odvoda, iz blokovskih površina i drugih javnih površina na prostoru grada”, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za odnose s javnošću kazali su da će se nastaviti sa redovnim obilascima terena i tokom dana, a u slučaju potrebe biće angažovane dodatne ekipe.

“Osim toga, ekipe Agencije za stanovanje postupaju po zahtjevima građana, u slučaju prokišnjavanja krovova usled većih padavina”, navodi se u saopštenju.

Iz Službe za odnose s javnošću rekli su da su ekipe gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija imale više intervencija, na nekoliko lokacija u gradu.

Oni su naveli da su na terenu i ekipe za hitne intervencije.

“Zbog obilnih padavina poplavljeno je više ulica u naselju Murtovina”, kazali su iz Službe za odnose s javnošću.

Kako se dodaje, pored redovnih, ekipe Vodovoda i kanalizacije imali su oko dvadesetak vanrednih intervencija.

“Došlo je do zadržavanja atmosferskih voda ispod podvožnjaka Zlatica i podvožnjaka na Bulevaru Georgija Žukova. Takođe, ekipe su intervenisale Proleterskoj ulici, Drvarskoj, Španskih boraca, Hajduk Veljkovoj, Četvrte proleterske, Orjenskoj, a očišćeni su ispusti na Krivom mostu”, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za odnose s javnošću su napomenuli da su sve ekipe gradskih službi i preduzeća pripravne i da redovno prate stanje na terenu.

