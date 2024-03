Uhapšeno 11 osoba zbog napada kod Moskve, raste broj mrtvih

Podgorica, (MINA) – Šef Federalne bezbjednosne službe (FSB) Aleksandar Bortnikov izvijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina o pritvaranju 11 osoba, uključujući četvoro terorista koji su uključeni u teroristički napad na Krokus siti hol, javio je Kremlj, prenosi Rojters.

U napadu na posjetioce koncerta u Moskvi koji se dogodio se u petak uveče, više od 90 osoba je ubijeno.

Ruski zvaničnici navode da je još više od 100 ljudi ranjeno, a neki od njih i dalje su u teškom stanju.

U napadu je, prema podacima ruskog Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti, poginulo troje djece.

Najmanje pet maskiranih osoba pucali su po ljudima u koncertnoj dvorani i u tržnom centru, koji je i zapaljen, a gašenje je trajalo satima.

Premijer Indije Narendra Modi oštro je osudio “gnusni” teroristički napad u Moskvi.

“Naše misli i molitve su sa porodicama žrtava. Indija je solidarna sa vladom i narodom Ruske Federacije u ovom času tuge”, napisao je Modi na društvenoj mreži X.

Kineski predsjednik Si Đinping u telegram saučešća Putinu kazao je da se Kina protivi svim oblicima terorizma.

“Kina oštro osuđuje teroristički napad i podržava napore ruskih vlasti da zaštite nacionalnu bezbjednost”, rekao je Đinping.

Savjet bezbjednosti (SB) Ujedinjenih nacija osudio je “gnusan i kukavički teroristički napad“ u koncertnoj dvorani Krokus siti hol u Moskvi.

Članovi SB izrazili su i najdublje saučešće porodicama nastradalih i ruskom narodu, a povrijeđenima poželjeli brz i potpun oporavak.

