Uhapšena Baćović

Podgorica, (MINA) – Podgoričanka Katarina Baćović uhapšena je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je dio kriminalne grupe koja je iskopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici.

Kako Televizija Crne Gore (TVCG) javlja, osim Baćovićeve uhapšen je i Marjan Vuljaj, osobu za koju sumnjaju da je pomagala Baćovićevoj u sakrivanju.

Baćovićeva se krila, kako je TVCG nezvanično saopšteno iz Uprave policije, u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Siti kvart.

Baćovićevoj se na teret stavljaju krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa, sprečavanje dokazivanja u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprava, prenosi portal RTCG.

Policija od sredine septembra istražuje da li je Baćović zloupotrijebila službene podatke i opremu iz Višeg suda kojima je pristup imala njena majka, M.B. upraviteljica pisarnice u tom sudu.

Posebno se provjerava i je li Baćović koristila ključ depoa, koji je njena majka imala u okviru službenih dužnosti.

Prethodno su krivične prijave zbog kriminalnog udruživanja, teške krađe i sprečavanja dokazivanja u saizvršilaštvu, podnijete protiv grupe državljana Srbije Veljka Markovića (1991), Milana Markovića (1970), Dejana Jovanovića (1993) i Vladimira Erića (1991), koji su označeni kao košači 30 metara dugog tunela.

Za njima je raspisana potjernica.

