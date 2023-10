U napadima poginulo najmanje 150 Izraelaca i 230 Palestinaca

Jerusalim, (MINA) – Najmanje 200 Izraelaca ubijeno je u vojnoj operaciji Hamasa na jugu Izraela, prema posljednjim podacima koje su iznijele izraelske vlasti.

Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da je povrijeđeno više od 1,1 hiljada ljudi.

Izraelska vojska je kao odgovor napala Gazu i do sada je ubijeno više od 230 Palestinaca, a ranjeno najmanje 1,6 hiljada, prenosi Glas Amerike.

Izraelska televizija Rešet 13 javila je da militanti drže Izraelce kao taoce u gradu Ofakimu i da je pet palestinskih militanata ubijeno u gradu Sderot, a da su kuće zapaljene.

Mediji u Izraelu izvijestili su o pucnjavi između grupa palestinskih boraca i snaga bezbjednosti u gradovima na jugu Izraela. Šef izraelske policije rekao je da se na 22 lokacije vode borbe, što ukazuje na obim napada.

Iznenadni napad izveden je kombinovanim upadima militanata koji su prodrli u izraelske gradove, uz salvu hiljada raketa ispaljenih iz Pojasa Gaze.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kazao je da će njihov neprijatelj platiti cjijenu za koju nije znao

“Mi smo u ratu i dobićemo ga”, poručio je Netanjahu.

Vođa Hamasa Ismael Hanija rekao je da se borba protiv Izraela preselila se u srce cionističkog entiteta i da su na ivici velike pobjede.

Napad na Izrael osudili su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, Iran je pozdravio akcije Hamasa, dok je Rusija pozvala obje strane na obustavu nasilja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS