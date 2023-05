U Beogradu održan protest Srbija protiv nasilja, najavljen novi

Beograd, (MINA) – U Beogradu je održan četvrti protest “Srbija protiv nasilja”, koji je ovaj put bio u vidu velikog prstena građana oko Radio-televizije Srbije (RTS).

Iako je protest završen oko 20 sati, dio građana ostao je ispred zgrade RTS-a i nakon što su organizatori sa bine u Tašmajdanskom parku pozvali ljude da se raziđu, prenosi N1.

Glumac Hadži Nenad Maričić pročitao je zahtjeve protesta i pozvao sve na novi protest sljedećeg petka.

Zahtjevi sa protesta su momentalna smjena svih članova Regulatornog tijela za elektronske medije, hitno ukidanje rijaliti programa i emisija koje promovišu nemoral i nasilje na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, zabrana štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu nasilje, agresiju i krše novinarski kodeks.

Protestanti traže smjenu rukovodstva RTS-a zbog, kako su rekli, emitovanja programa koji afirmišu nasilje, kriminal i agresiju.

Zahtjevaju i oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi zbog, kako se navodi, kršenja zakona i promocije nasilja, agresije i nemorala.

Među zahtjevima su smjena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, šefa Bezbjednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, usvajanje ostavke ministra prosvjete Branka Ružića.

