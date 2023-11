CGES: Tokom noći zabilježeno skoro devet hiljada udara groma

Podgorica, (MINA) – Sistem Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) zabilježio je tokom noći 8.923 udara groma, saopšteno je iz te komapanije.

Iz CGES-a su, na društvenoj mreži X, naveli da je sistem SCALAR te udare groma registovao u periodu od 19 sati sinoć do sedam sati jutros.

Oni su kazali da neprestano unapređuju svoju mrežu, osiguravajući njenu izdržljivost pri suočavanju sa različitim izazovima na koje ne mogu uticati.

“Tako je bilo i sinoć, kada su Crnu Goru pogodile ekstremno loše vremenske prilike, praćene obilnom kišom, jakim vjetrovima i čestim udarima groma”, naveli su iz CGES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS