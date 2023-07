Terzić: Nastavićemo sa aktivnostima u cilju borbe protiv svih pojavnih oblika kriminala

Podgorica, (MINA) – Uprava policije nastaviće kontinuirane aktivnosti u cilju borbe protiv svih pojavnih oblika kriminala, a sve po nalogu nadležnih tužilaštava, kazao je vršilac dužnosti direktora policije Nikola Terzić.

Terzić je kazao da osjeća moralnu i ljudsku obavezu da reaguje u cilju objektivnog informisanja javnosti o aktivnostima službenika policije.

“Naime, službenici Uprave policije, bez obzira na pritiske koje svakodnevno doživljavaju od pojedinih medija, nevladinih organizacija, političkih partija, advokata, lažnih boraca za ljudska prava, nastaviće kontinuirane aktivnosti u cilju borbe protiv svih pojavnih oblika kriminala, a sve po nalogu nadležnih tužilaštava”, poručio je Terzić.

Prema njegovim riječima, te aktivnosti imaju samo jedan cilj – bolju budućnost za sve građanke i građane, “bolju budućnost za svu našu djecu”.

“Koliko god to nekima da nije po volji iza crnogorske policije danas stoji samo interes Crne Gore i interes zaštite Ustava i ustavnog poretka”, kazao je Terzić.

On je rekao da su prekinuli sa praksom da pojedine organizacione jedinice crnogorske policije finansiraju kriminalne grupe i umjesto borbe protiv organizovanog kriminala, da se isti bore za zaštitu i pokrivanje kriminalnih aktivnosti.

Terzić je rekao da svidjelo se to nekome ili ne, crnogorska policija je na strani one većinske Crne Gore koja časno i pošteno živi u svojoj zemlji.

“A ne na strani onih koji su ogrnuti crnogorskom zastavom godinama radili sve u cilju svojih ličnih interesa, a ne interesa svoje države i svoje nacije”, dodao je Terzić.

On je kazao “da nas finansijske istrage tek čekaju” i da će svako morati da dokaže na koji način je došao do kapitala.

Terzić je rekao da ako neko u tome ne uspije, ljubav prema svojoj državi će morati da pokaže na način što će ilegalno stečena sredstva vratiti građanima Crne Gore.

“I to onima koji danas razmišljaju kako da prehrane svoju porodicu, plate račune za struju, finasiraju odlazak na fakultet svoje djece”, dodao je Terzić.

On je poručio da se reforma crnogorske policije nastavlja.

“I to je lokomotiva koju nijedan proces u Crnoj Gori više ne može da zaustavi”, kazao je Terzić dodajući da im je cilj da budu profesionalna organizacija koja služi za ponos svakom građaninu Crne Gore.

