Spajić: Kroz imenovanja u pravosuđu nastaviti put ka EU

Podgorica, (MINA) – Vladu je sačekalo mnogo gorućih tema ali će pokušati da u punom kapacitetu nastavi put ka Evropskoj uniji (EU), prije svega kroz imenovanja u pravosuđu i da poboljša rad institucija, rekao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je danas razgovaro sa princom Nikolom Petrovićem Njegošem.

Iz Vlade je saopšteno da je Spajić upoznao princa Nikolu o prioritetima, kojim se trenutno bavi Vlada, ali i ciljevima za budućnost.

„Sačekalo nas je mnogo gorućih tema, ali ćemo, nakon što ih riješimo, već početkom iduće godine, početi da posmatramo strateški na budućnost”, kazao je Spajić.

On je kazao da u punom kapacitetu pokušavaju da riješe tri stvari.

“Nastavimo put ka EU, prije svega kroz imenovanja u pravosuđu, zatim poboljšamo rad institucija i da stvorimo uslove za eksponencijalan, ali održivi ekonomski razvoj”, dodao je Spajić.

On je rekao da je posebno motivisan da ostvari značajne rezultate u svakom smislu.

“Kako bi se naši sunarodnici koji su napustili Crnu Goru u nju vratili. Pored ekonomije i drugih važnih oblasti, posebna pažnja ove Vlade će biti usmjerena i na ekologiju i kulturu“, naveo je Spajić.

Princ Nikola je poručio da će posebnu pomoć pokušati da pruži u oblastima ekologije i kulture.

Prema njegovim riječoma, to su oblasti koje mogu Crnu Goru da uzdignu.

On je rekao da “svi vodimo jedan rat, a to je rat protiv klimatskih promjena”.

“To je nešto što ujedinjuje svijet i u tom ratu moramo pobijediti. Svi, u okvirima svojih mogućnosti, moramo pomoći u toj borbi. Želim da osmislimo i realizujemo projekte na koje ćemo svi biti ponosni”, kazao je princ Nikola.

On je rekao da je Crna Gora mala zemlja, ali to može biti i njena velika prednost.

“Sačuvali smo mnoge vrijednosti, porodične i to je vrlo bitno, jer je to najbolja odbrana Crne Gore“, poručio je princ Nikola.

On je, kako se navodi, predstavio nekoliko projekata, koji imaju za cilj primjenu inovativnih i čistih tehnologija u oblasti tretmana otpada.

Dodaje se da je princ Nikola predstavio i kulturno-umjetničke projekte koji mogu biti od velikog značaja za međunarodno pozicioniranje Crne Gore, prije svega kroz čuveno Cetinjsko Bijenale i projekat Kamen za mir.

Iz Vlade su rekli da je Spajić poručio da će mu biti izuzetno zadovoljstvo da se projekti uspješno realizuju u najkraćem roku.

