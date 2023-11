Rajnke: Reforme bez političkog uticaja od krucijalne važnosti za vladavinu prava

Podgorica, (MINA) – Reforme i aktivnosti u cilju izbjegavanja političkog uticaja na sudstvo i tužilaštvo od krucijalne su važnosti za vladavinu prava, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Ona se u petak sastala sa potpredsjednikom Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momom Koprivicom.

Kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, Rajnke se interesovala za prioritete 44. Vlade i pravce potencijalnog zajedničkog djelovanja, naglasivši da SAD ostaju otvorene za nastavak pružanja podrške i ekspertske pomoći Crnoj Gori na putu ka EU.

Rajnke je kazala da su reforme i aktivnosti u cilju izbjegavanja političkog uticaja na sudstvo i tužilaštvo od krucijalne važnosti za vladavinu prava.

“Kako djela uvijek govore više od riječi, ohrabrujem vas da se fokusirate na isporučivanje opipljivih rezultata u oblastima značajnim za evropsku perspektivu Crne Gore, posebno kad je riječ o zahtjevima iz poglavlja 23 i 24. Intencija je da Crna Gora ide naprijed, a ne nazad”, poručila je Rajnke.

Koprivica je rekao da, imajući u vidu da već postoji sporazum o sprovođenju zakona između dvije države, i kontinuirana podrška jačanju kapaciteta organa koji su zaduženi za vladavinu prava, jedan o prioriteta Vlade biće dijalog oko rješavanja preostalog v.d. stanja u pravosuđu.

On je dodao da tu prvenstveno misli na izbor sedmog sudije Ustavnog suda, izbor vrhovnog državnog tužioca u punom kapacitetu, kao i izbor preostala tri člana Sudskog savjeta.

Koprivica je naveo da je među važnim prioritetima Vlade i postizanje uslova za zatvaranje poglavlja 23 i 24, kako bi završili tu kompleksnu fazu integracija u EU.

„Tu su i izmjene relevantnih pravosudnih i antikorupcijskih zakona, a imperativ Vade bi svakako bio da napravimo zaokret i isključimo svaku mogućnost za politički uticaj na pravosuđe”, dodao je Korpivica.

On je, kako se dodaje, zahvalio Rajnke na konstruktivnom razgovoru i pruženoj ruci podrške, ističući da vjeruje da će svi reformski poduhvati biti ujedno i partnerski.

„SAD su naš najvažniji spoljno-politički partner i saveznik naše države i politička i ekspertska podrška će nam biti i više nego dragocjena“, kazao je Koprivica.

On je poručio da je Vlada nedvosmisleno opredijeljena da pruži punu podršku neselektivnom radu Specijalnog državnog tužilaštva i glavnom specijalnom tužiocu, koji se bore protiv najvećeg problema društva, a to su, kako je naveo, organizovani kriminal i korupcija.

Navodi se da je Koprivica izrazio uvjerenje i da će zajedničkim snagama doprinijeti usvajanju nove strategije za borbu protiv trans-nacionalnog organizovanog kriminala, čijoj izradi su, kako je rekao, umnogome doprinijeli eksperti iz SAD-a.

„Kad zaokružimo zakonodavstvo u oba područja djelovanja, i u borbi protiv organizovanog kriminala i u borbi protiv korupcije, onda su magistralni pravce Vladinog budućeg djelovanja jasni”, zaključio je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS