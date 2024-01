Radović: Izbor VDT-a važna obaveza koju Crna Gora mora da ispuni

Podgorica, (MINA) – Stepen i dinamika reformi u tužilačkoj organizaciji u velikoj mjeri zavisiće od odluke poslanika 27. januara, za kada je zakazana sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o izboru vrhovnog državnog tužioca (VDT), smatra programski direktor Građanske alijanse Milan Radović.

On je poručio da je izbor VDT-a važna obaveza koju Crna Gora mora da ispuni i da je to značajno, prije svega, zbog nastavka pregovora sa Evropskom unijom (EU).

„No, iako je to izuzetno važno zbog sadašnjeg momenta u kom se nalazimo, izbor VDT-a važan je i zbog dalje reforme te institucije po pitanju nezavisnosti i suočavanja sa svim izazovima, kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala“, rekao je Radović u intervjuu agenciji MINA.

Kako je kazao, poruke dobijene od partnera iz EU po tom, ali i drugim pitanjima u vezi sa pravosuđem su jasne.

„Institucije moraju raditi u punom kapacitetu, a vlast je dužna da stvori preduslove za nezavisan i efikasan rad pravosuđa“, naveo je Radović.

Prema njegovim riječima, pozitivni signali po pitanju proširenja, koji se upućuju iz EU, mogu biti samo podsticaj za donosioce odluka da odgovorno pristupe suočavanju sa izazovima u toj oblasti.

„Želimo da vjerujemo da su naši poslanici svjesni ovih činjenica i odgovornosti i da će kroz dijalog konačno doći do rješenja“, rekao je Radović.

Važno je, kako je istakao, da proces bude zasnovan na dijalogu i da bude inkluzivan u smislu što šire podrške političkih partija.

Radović je dodao da bi se tako ulilo povjerenje da prilikom izbora nijesu odlučivali usko partijski, već interesi ukupnog društva.

„Od odluke poslanika 27. januara u velikoj mjeri zavisiće stepen i dinamika reformi u tužilačkoj organizaciji, ali i uspostavljanje vladavine prava i pravne sigurnosti u državi“, smatra Radović.

On je, odgovarajući na pitanje da li očekuje da Crna Gora na početku ove godine napravi pomake u pregovorima sa EU, kazao da se u prethodnih par mjeseci može reći da su realizovane aktivnosti, zasnovane na dijalogu, dale rezultate i napravile ključne korake u smislu deblokade procesa EU integracija.

„Ono što brine je da je Vlada u nekoliko prethodnih sedmica donosila neke odluke na brzinu i bez konsultacije šire i prije svega ekspertske javnosti“, rekao je Radović.

On je naveo da to zabrinjava jer se, kako je ocijenio, na taj način može negativno uticati na ono što se do sada postiglo, i može izazvati sumnju kod predstavnika EU i uticati na raspoloženje koje trenutno imaju po pitanju proširenja.

Zbog toga je, kako je kazao Radović, ovo momenat kada treba biti oprezan, kada treba otvarati dijalog oko svih izazova i uključiti svu zainteresovanu javnost, ali i eksperte sa međunarodnog nivoa.

„Članstvo Crne Gore u EU zavisi najviše od nas samih, odnosno da li smo spremni da iskoristimo momenat, i zato je važno da institucije ispune svoje obaveze i sprovedu neophodne reforme“, poručio je Radović.

On je dodao da, sa druge strane, na proces proširenja mogu uticati naredni izbori u samoj EU, koji su planirani za ovu godinu.

„Nakon toga ćemo vidjeti kakvo će biti raspoloženje po pitanju proširenja, a najavljene su i reforme unutar EU, što takođe može uticati na dinamiku pristupanja novih članica“, naveo je Radović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS