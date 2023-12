Pronađeno preko dva kilograma marihuane, uhapšen muškarac

Podgorica, (MINA) – Službenici policije u Ulcinju uhapsili su A.R. (32) kod kojeg je pronađeno preko dva kilograma (kg) marhiuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da su njihovi službenici u Ulcinju, postupajući po operativnoj informaciji, u mjestu Zoganje, kontrolisali vozilo marke „Peugeot“, kojim je upravljao A.R.

„Kontrolom osobe i vozila pronađena su dva pakovanja sa sadržajem suve materije tamno zelene boje za koju se sumnja da je marihuana“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, naknadnim mjerenjem u Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj, utvrđeno je da je riječ o ukupnoj masi od 2,1 kg.

„Sa događajem je upoznat tužilac po čijem je nalogu A.R. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS