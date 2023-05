Produžen mandat Komisiji za praćenje istraga napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Vlada je za još dvije godine produžila mandat Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Predlog kolektivnog ugovora Radio i Televizije Crne Gore.

„Novim kolektivnim ugovorom povećani su koeficijenti za zarade za sve zaposlene iz nekadašnje grupe poslova D i izvršeno usklađivanje sa Opštim kolektivnim ugovorom“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Program kontrole upotrebe duvanskih proizvoda 2023-2025 i usvojila Akcioni plan 2023-2025 za sprovođenje Programa.

Kako se navodi, program je definisano pet operativnih ciljeva – ojačan upravljački okvir multisektorske kontrole duvana, povećana dostupnost informacija na temu štetne upotrebe duvanskih proizvoda, omogućeno kreiranje politika zasnovanim na dokazima i monitoring sporovođenja ciljanih aktivnosti na kontroli duvana.

Ističe se da su ciljevi programa i unapređenje zdravstvenog sektora u oblasti pružanja podrške za odvikavanje od upotrebe duvanskih proizvoda i unapređenje pravnog okvira sa ciljem jačanja kontrole duvana”, piše u saopštenju.

“Planirane aktivnosti su usmjerene na poboljšanje zdravlja stanovništva smanjenjem broja pušača, što će imati pozitivan uticaj na životnu okolinu i smanjenje emisije dima i otpadaka prouzrokovanih korišćenjem duvanskih proizvoda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj dokumenta unaprijeđenje kontorole upotrebe duvanskih proizvoda.

„Pri čemu je cilj Svjetske zdravstvene organizacije smanjenje upotrebe duvana za 30 odsto do 2025. godine, što znači da upotreba treba da se smanji oko 14 odsto (oko tri odsto godišnje) kod odraslih i tri odsto (jedan odsto godišnje) kod mladih u sljedeće tri godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će novac za realizaciju programa biti obezbijeđen iz sopstvenih i sredstava donacija.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje“, sa predlozima Memoranduma o saradnji i Ugovora o projektu između Ministarstva prosvjete i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Kako se dodaje, realizacija Projekta treba da omogući prikupljanje informacija koje se odnose na kompatibilnost jedne školske jedinice sa zahtjevima izvođenja obrazovanja.

“To prvenstveno uključuje usklađivanje između zahtjeva građevinskih i obrazovnih standarda, standarda vezanih za inkluzivno obrazovanje, za sigurnost učenika i efikasnost upravljanja”, kazali su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, procjena će uključivati i provjeru osnovnih funkcionalnih uslova postojeće školske infrastrukture, kao što su popunjenost, vodosnabdijevanje, sanitacija i higijena, energetska efikasnost, pristupačnost za osobe sa invaliditetom, ventilacija, rasvjeta, stanje eksterijera zgrade, unutrašnjih i vanjskih prostora.

“Takođe će se prikupljati podaci o štetama na školskoj infrastrukturi prouzrokovanim prirodnim i elementarnim nepogodama, kao i procjena spremnosti škole za intervenciju u slučaju ovih nepogoda”, kazali su iz Vlade.

Sve to će, kako je istaknuto, doprinijeti napretku države u postizanju ciljeva postavljenih pregovaračkim poglavljem 26 – obrazovanje i kultura, tačnije, podindikatora koji se odnosi na pristup kvalitetnom obrazovanju.

“Zajedničkim radom UNOPS eksperata i Ministarstva prosvjete kreiran je Predlog projekta, koji osim opisa projektnih ciljeva i zadataka sadrži i mapu puta, koja se sastoji od tri faze, a ukupna procijenjena vrijednost realizacije projekta je cca 650 hiljada EUR”, kazali su iz Vlade.

Na sjednici je donijeta Odluka o prestanku važenja Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID 19- od većeg epidemiološkog značaja.

“Prestanak važenja Odluke je bio neminovan s obzirom da je Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije, 4. maja ove godine donio odluku da se ukine globalna vanredna situacija zbog COVID-19”, kaže se u saopštenju.

U diskusiji je konstatovano da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori povoljna, i da je zanemarljiv broj obolijelih od zarazne bolesti izazvane koronavirusom.

