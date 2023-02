Postignut dogovor o izboru troje sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Članovi Kolegijuma Skupštine i Ustavnog odbora postigli su na današnjem sastanku saglasnost za izbor tri kandidata za sudije Ustavnog suda, saopštila je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

“Do sjednice Ustavnog odbora biće uložen maksimalan napor da se postigne saglasnost i potrebna većina za izbor i četvrtog kandidata”, navela je Đurović u saopštenju.

Sastanku u Vili Gorica, osim Đurović, prisustvovali su poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović, poslanici Demokrata Danijel Živković, Vesna Pavićević, Suzana Pribilović, Jovanka Laličić i Ljuiđ Škrelja.

Iz Demokratske Crne Gore sastanku su prisustvovali Boris Bogdanović i Momo Koprivica, a iz Demokratskog fronta Branka Bošnjak i Jovanka Bogavac.

Na sastanku su bili i predstavnici Građanskog pokreta URA Suada Zoronjić i Miloš Konatar, Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, Socijaldemokrata Ivan Brajović, FORCE Genci Nimanbegu.

Predstavnici političkih partija nijesu dali izjave novinarima, koji su na informacije, ispred Vile Gorice, čekali od početka sastanka.

Ustavni odbor završio je saslušanja 26 kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Odbor treba da predloži četiri kandidata, a konačnu odluku donosi crnogorski parlament dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

Na posljednjem glasanju u parlamentu niko od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda bira Skupština Crne Gore na 12 godina.

