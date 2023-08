Podstanica HMP Golubovci neće raditi u nedjelju, ponedjeljak i utorak

Podgorica, (MINA) – Podstanica hitne medicinske pomoći (HMP) u Golubovcima zbog građevinskih radova u Domu zdravlja neće raditi u nedjelju, ponedjeljak i utorak, saopštili su iz HMP.

“HMP pružaće medicinski tim koji će se nalaziti u HMP u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Iz HMP su rekli da će njihovi medicinski timovi iz jedinice HMP Tuzi, zbog blizine dvije opštine, pružati HMP i na teritoriji opštine Zeta.

Kako se dodaje, pacijenti mogu biti pregledani i u ambulanti jedinice HMP Tuzi.

