Perović: Zapadni Balkan se pokazao stabilnijim nego što se očekivalo

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan se pokazao mnogo otpornijim i stabilnijim u izazovnim geopolitičkim okolnostima nego što se to očekivalo, ocijenio je državni sekretar u Ministarstvu odbrane Krsto Perović.

On je učestvovao na 18. Bledskom strateškom forumu koji organizuje Slovenija, a koji okuplja lidere iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

Tema ovogodišnjeg foruma je “Solidarnost za globalnu bezbjednost”, u okviru koje su učesnici diskutovali o pitanjima od značaja za budućnost evropskog bezbjednosnog poretka.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da je jedna od ključnih poruka sa panel diskusije da je u svijetlu izmijenjenih bezbjednosnih prilika, solidarnost jedini garant uspješnog prevazilaženja izazova i osiguranja preduslova za dugoročnu stabilnost i prosperitet.

“Solidarnost je bila i ostaće princip koji Evropu i demokratsku međunarodnu javnost čini ujedinjenom u očuvanju temeljnih vrijednosti, bez obzira na sve različitosti”, kaže se u saopštenju.

Perović je, govoreći na panelu posvećenom uticaju ruske agresije u Ukrajini na evropski bezbjednosni poredak, istakao da ruska agresija predstavlja jedan od najvećih izazova po evropski bezbjednosni poredak od kraja Hladnog rata.

Prema njegovim riječima, aktuelne bezbjednosne prilike iziskuju sinergične i koordinirane akcije NATO, Evropske unije (EU) i cjelokupne demokratske međunarodne zajednice.

Perović je kazao da je napad na Ukrajinu napad na temeljne demokratske vrijednosti i principe koji su bili osnov višedecenijskog mira na evropskom tlu.

Odgovarajući na pitanje o uticaju rata u Ukrajini na region Zapadnog Balkana, Perović je naglasio da se taj region pokazao mnogo otpornijim i stabilnijim u izazovnim geopolitičkim okolnostima nego što se to očekivalo.

On je rekao da važnu ulogu u očuvanju stabilnosti ima pripadnost velikog broja država regiona NATO-u kao i angažman međunarodnih snaga na Kosovu i Bosni i Hercegovini.

“Isto tako, vojni i politički neuspjeh Rusije u agresiji na Ukrajinu doprinio je razbijanju iluzija o Rusiji kao svemoćnom zaštitniku, a počinjeni ratni zločini su dodatno delegitimisali lokalne zagovornike Putinove politike”, dodao je Perović.

On je, kako se navodi, istakao uvjerenost da će Ukrajina u savezništvu sa desetinama država koje su uz nju uspjeti da se odbrani, dok će se u Rusiji desiti unutrašnji lomovi koji će je dugo iscrpljivati.

Perović je kazao da je Rusija u osnovi bila ponižena.

“Ukrajinci su pokazali cijelom svijetu da čak i ako ste mnogo manja država, a ne jaka kao agresor, vaša volja, vaša odlučnost i broj saveznika koje imate mogu da pomognu u odbrani vaše države”, naveo je Perović.

Komentarišući evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, Perović je izrazio optimizam uz podsjećanje da je preduslov za realizaciju uspješne evrointegracijske agende, vraćanje fokusa i dodatno angažovanje Sjedinjenih Američkih Država i EU u regionu.

U pogledu politike EU na Zapadni Balkan, Perović je kazao da prave reforme i proevropske snage moraju dobiti snažniji podsticaj i podršku.

On je dodao i da se definitivno mora odustati od politike “stabilokratije”, odnosno tolerisanja korumpiranih autokrata u zamjenu za prividnu stabilnost.

Na Bledskom strateškom forumu osim Perovića učestvovali su direktor Direktorata za politiku odbrane Rajko Pešić, kao i izaslanik odbrane Crne Gore u Sloveniji, ppuk Veljko Mališić.

