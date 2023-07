Osumnjičeni za falsifikovanja službene isprave i zloupotrebu službenog položaja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Tivat uhapsili su troje službenika policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zbog sumnje da su faksifikovali službene isprave i zloupotrjebili službeni položaj, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, policijski službenik OB Tivat D.O. (58), sumnjiči se za krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

Sumnja se da je D.O. tokom 2019. godine sačinio izvještaj gdje konstatuje da jedna osoba iz Tivta ne prolazi kroz prekršajnu evidenciju OB Tivat.

Dodaje se da D. O. namjerno zanemarujući činjenicu da je protiv pomenute osobe podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i dobijeno rješenje Suda za prekršaje u Budvi – Odjeljenje Kotor kojim je oglašen krivim za predmetni prekršaj, kao i da je, takođe tokom 2019. godine, sačinio službenu ispravu.

D. O. je, kako se navodi, sačinio izvještaj o terenskim provjerama u koji je unio neistinite podatke da protiv te osobe nije pokretan prekršajni postupak u posljednje tri godine, a službenu ispravu je ovjerio službenim pečatom.

Kako se dodaje, navedeni dokument je izdao na zahtjev Filijale za građanska stanja i lične isprave Tivat, na koji način je omogućio toj osobi izdavanje odobrenje za nabavku oružja, i nakon toga i dozvola za držanje i nošenje oružja.

Iz policije su rekli da je uhapšena i D.K. (43) iz Mojkovca, stalno nastanjena u Kotoru, službenica MUP-a, Filijale za lične isprave, državljanstva i strance Tivat, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Ona je to djelo, kako se sumnja, izvršila na način što je protivpravnim iskorištavanjem službenog položaja i ovlašćenja pribavila sebi ili drugom korist tako što je, postupajući po zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavku oružja koji je podnesen od gore pomenute osobe tokom 2019. godine, izdala istoj tokom 2020. godine odobrenje za nabavku vatrenog oružja.

Kako se dodaje, u trenutku izdavanja predmetnog odobrenja, ta osoba nije ispunjavala uslove propisane članom 13 stav 3 i 5 Zakona o oružju.

„Na taj način je D.K. protivpravno iskoristila službeni položaj i ovlašćenja i pored navedenih podataka izdala odobrenje za nabavku oružja toj osobi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je uhapšena i K.V. (54) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

„Koje je počinila na način što je, kao šefica Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Tivat, dala usmeni nalog službenici pomenute Filijale koja je zaposlena na izdavanju odobrenja za nabavku oružja i izdavanje odobrenja za oružni list, da izda odobrenje gore pomenutom licu za nabavku oružja, iako on za to nije ispunjavao uslove“, navodi se u saopštenju.

