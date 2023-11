Određen pritvor Kandić Perović

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana glavnoj inspektorki za poljoprivredu, vino i ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragani Kandić Perović, osumnjičenoj za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita.

Pritvor je određen i suvlasniku kompanije Niksen Čavor Nikici Čavoru, kojeg sumnjiče za podmićivanje Kandić Perović, kao i veterinarskom inspektoru Marku Šekariću.

Sudija za istragu odbio je predlog da odredi pritvor Kristini Čavor.

U saopštenju Osnovnog suda navodi se da je u daljem toku postupka potrebno saslušati više svjedoka zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, sa kojima su osumnjičeni Kandić Perović i Šekarić gotovo u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, kao i one sa kojima posredno sarađuju.

“To su okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svjedoke, a sve kako bi na taj način potkrijepili navode svoje odbrane u kojoj negiraju izvršenje krivičnih djela, iz kojeg razloga im je i određen pritvor po tom osnovu”, kaže se u saopštenju.

Prema rješenje sudije Osnovnog suda, Kandić Perović, ukoliko bi se našla na slobodi, nastavila bi sa obavljanjem svoje službene dužnosti u Ministarstvu sve do eventualnog pokretanja i okončanja postupka suspenzije.

“Pa bi samim tim nastavila da bude u svakodnevnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima, to navedena okolnost po mišljenju sudije za istragu jasno ukazuje da bi osumnjičena ponovila krivično djelo”, saopšteno je iz Osnovnog suda.

Dodaje se i da je Čavor više puta osuđivan zbog različitih krivičnih djela.

“A da sadržina dokaza koji su prikupljeni mjerama tajnog nadzora ukazuje na to da je bio u konstantnoj komunikaciji sa osumnjičenom D. K. P. i da joj je više puta obećao mito, koje joj je u dva navrata posredno i dao, to navedene okolnosti jasno ukazuju da će osumnjičeni N. Č. ukoliko ostane na slobodi, ponoviti krivično djelo”, saopšteno je iz Osnovnog suda.

