Milatović u zvaničnoj posjeti Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Njemačkoj, na poziv njemačkog kolege Frank-Valtera Štajnmajera.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, biti dočekan uz najviše državne počasti u dvorcu Belvi gdje je predviđen sastanak sa Štajnmajerom, a zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države.

Navodi se da će, u okviru posjete Njemačkoj, Milatović biti gost Njemačkog društva za vanjsku politiku, a sastaće se i sa predstavnicima Istočnog odbora njemačke privrede.

„Teme razgovora biće jačanje bilateralne političke i ekonomske saradnje između država, kao i podrška Njemačke, kao značajnog partnera i saveznika, ubrzanju evropskog puta Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Milatović, boravkom u Berlinu, nastavlja započeti niz posjeta prijestonicama država Evropske unije, sa ciljem ubrzanja evropskih integracija Crne Gore.

