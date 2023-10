Milatović: Samit u Granadi još jedan korak naprijed ka EU

Podgorica, (MINA) – Samit Evropske političke zajednice još jedan je korak naprijed Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je rekao da je taj samit dobra platforma za razgovore o evropskim temam, koje se tiču u i Crne Gore, sa evropskim liderima.

„Ovo je bila prilika da brojnim evropskim liderima predstavim evropsku platformu, koju sam predstavio i u Crnoj Gori prije par dana“, rekao je Milatović.

On je naveo da je, kada je u pitanju ta platforma, dobio snažnu podršku i francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

„I ovaj samit je još jedna prilika i još jedan korak naprijed Crne Gore ka EU, ali i veliki i zajednički zadatak za sve u Crnoj Gori da upravo ovaj važan trenutak kakav sada postoji iskoristimo i da iskoristimo i platformu koju sam predstavio da bismo snažnije zakoračili ka EU“, kazao je Milatović.

