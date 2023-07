Mandić: Očekujemo da avgustovska većina pronađe snagu da ponovo formira vladu

Podgorica, (MINA) – Prirodno je da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) dobije mjesto predsjednika Skupštine, rekao je lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić dodajući da očekuje da avgustovska većina pronađe snagu da ponovo formira vladu.

On je to rekao novinarima na Cetinju nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji je danas započeo konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

“Mi očekujemo da će avgustovska većina pronaći snage da ponovo formira vladu. Ta većina, sada kada bi se prebrojali, ima tri petine poslanika, i mogli bismo da ispunimo sve zahtjeve – i one koji očekuju oni sa strana, ali i ono što mi očekujemo”, rekao je Mandić, prenose Vijesti.

On je rekao da, što se tiče NSD i ZBCG, premijersko mjesto ne pripada njima.

“Već onome ko je osvojio najviše glasova, ali ostalo treba da se dijeli u skladu s demokratskim principima”, dodao je Mandić.

Prema njegovim riječima, i dobrom tonu sa predsjednikom došao je do saglasnosti sa nova vlada treba da bude izabrana u najkraćem roku.

Na pitanje očekuje li da ZBCG dobije mjesto predsjednika Skupštine, Mandić je rekao da ne očekuju ništa od onoga što im ne pripada.

“Pokretu Evropa sad (PES) pripada funkcija premijera. Drugoplasirana je koalicija ZBCG i imamo duplo više od trećeplasiranog, i prirodno je da dobijemo to mjesto (predsjednika Skupštine)”, rekao je Mandić dodajući da ne vidi zašto se sad ta stvar problematizuje.

On je kazao da ih ne interesuju resori bezbjednosti.

“Da je Crna Gora suverena država i da nema uticaja sa strane, niko ne bi imao obraza da pomene ni to pitanje bezbjednosti. Ali, mi smo rekli da nas ti resori ne interesuju. Odustali smo od toga, ali ono gdje je dosljednost jeste da ne pristajemo na poniženje”, rekao je Mandić.

Na pitanje računa li lider PES-a Milojko Spajić na njihovu podršku za formiranje vlade, Mandić je kazao da ne zna kako je Spajić uvjerio Milatovića da ima podršku četrdeset jednog poslanika.

“Umjesto uvjeravanja, treba da dođete sa četrdeset jednim potpisom. Ne treba nam vlada od 41 ili 43, potrebna je vlada s ubjedljivom podrškom, čiji kostur treba da bude koalicija od 30. avgusta. Od nas niko nije tražio potpise, a naše potpise predstavnik PES-a može da dobije kad postignemo dogovor”, kazao je Mandić.

On je naveo da nijesu daleko odmakli u pregovorima da bi rekli da (Spajić) računa na njih.

“Kad postignemo dogovor, daćemo potpise”, kazao je Mandić.

