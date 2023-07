Felten: Vlada da omogući NVO da rade slobodno i nezavisno

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebno aktivno civilno društvo i snažan nevladin sektor, rekao je njemački ambasador Peter Felten pozivajući Vladu da promoviše i zaštiti okruženje koje omogućava nevladinim organizacijama (NVO) da rade slobodno i nezavisno.

Felten je rekao da sa zabrinutošću primaju na znanje implicitne i eksplicitne optužbe protiv NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) i drugih organizacija, koje ih naizgled povezuju sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

“Njemačka je u prošlosti u više navrata finansijski podržavala individualne CGO projekte, kao i najnoviju CGO analizu parlamentarnih izbora iz rodne perspektive”, rekao je Felten u objavi na Tviteru /Twitter/.

“Njemačka podržava projekte samo ako su organizacije koje ih sprovode, prema obavljenoj dužnoj pažnji, van sumnje u njihov građanski i civilni karakter”, naveo je Felten na Tviteru.

On je rekao da kao i svakoj živoj demokratiji, Crnoj Gori treba aktivno civilno društvo i snažan nevladin sektor.

“Pozivamo Vladu da promoviše i zaštiti okruženje koje omogućava nevladinim organizacijama da rade slobodno, bez straha i nezavisno”, naveo je Felten.

On je pozvao sve relevantne aktere da se uzdrže od optužbi.

“Osim ako nijesu zasnovane na jasnim dokazima, protiv organizacija civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, koje bi mogle ograničiti ili ugroziti prostor koji im je potreban za vršenje svoje građanske uloge, ili čak ugroziti njihove predstavnike”, dodao je Felten.

