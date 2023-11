DPS: Podnijećemo krivične prijave protiv Mandića i Klarića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednika i generalnog sekretara Skupštine Andrije Mandića i Aleksandra Klarića jer su, kako se navodi, srušili pravni sistem Crne Gore neobavještavanjem poslanika o nastavku sjednice parlamenta.

Na YouTube kanalu Skupštine emitovan je prenos uživo, u trajanju od četiri minuta i 40 sekundi, u kojem Mandić kaže da „nastavljaju prvu sjednicu Drugog redovnog zasjedanja u ovoj godini“.

“Činjenica da je a Mandić nastavio sjednicu Skupštine Crne Gore, bez obavještavanja poslanika nezapamćen je skandal u istoriji ne samo crnogorskog – nego i svjetskog parlamentarizma”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Tim činom, kako se dodaje, Mandić je pokazao da Ustav i zakoni više ne važe i da je pravni sistem u potpunosti srušen što je, kako su rekli iz DPS-a, očekivani slijed događaja usljed formiranja antievropske većine u Crnoj Gori.

“Zbog navedenog događaja podnijećemo krivičnu prijavu protiv Mandića i Klarića, ljudi koji su danas i zvanično srušili pravni sistem Crne Gore”, poručili su iz DPS-a.

