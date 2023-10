Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećeno radi na unapređenju regionalne saradnje i razumijevanja, rekao je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević.

Iz Mnistarstva odbrane rekli su da je Lazarević učestvovao na 11. godišnjem sastanku načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica Inicijative za odbrambenu saradnju u Zagrebu.

Ministar odbrane Hrvatske Mario Banožić otvorio je konferenciju izrazivši duboku zabrinutost zbog trenutne bezbjednosne situacije u regionu Zapadnog Balkana.

On je, kako se navodi, naglasio da se nedavni događaji odražavaju i na bezbjednosnu situaciju u Evropskoj uniji (EU).

Dodaje se da je Banožić potvrdio bezuslovnu podršku komandantu misije EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini (BiH) i komandantu misije KFOR na Kosovu u ispunjenju postavljenih zadataka.

Lazarević je istakao da Crna Gora posvećeno radi na unapređenju regionalne saradnje i razumijevanja, ali i na razvoju sposobnosti i kapaciteta Vojske za odgovore na trenutne i potencijalne krize.

On je ponovio sve veću zabrinutost Crne Gore zbog ruske agresije na Ukrajinu i posljedica koje ona ima na život i bezbjednost svih stanovnika Evrope.

Navodi se da je Lazarević posebno istakao brigu zbog trenutnih dešavanja na Kosovu, pri čemu je ocijenio da svaki novi incident pokazuje viši nivo opasnosti u odnosu na prethodne, i očigledan izostanak većeg broja diplomatskih mjera prema Kosovu i Srbiji.

Iz Ministarstva rekli su da je Lazarević upoznao prisutne sa doprinosom VCG savezničkim naporima za očuvanje mira i stabilnosti na istočnom krilu Alijanse i regionu Zapadnog Balkana.

Komandanti Komande združenih snaga iz Napulja, misije EUFOR Althea i misije KFOR naglasili su značaj očuvanja stabilnosti i prijateljskih veza između lokalnog stanovništva i pripadnika NATO snaga na Kosovu i u BiH.

Oni su predstavili i planove za slanje dodatnih trupa na Kosovo, kao i mogućnost jačanja snaga u BiH.

“Učesnici su takođe naglasili važnost učešća u aktnostima i projektima DECI inicijative kao podršku naporima EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to se prije svega odnosi na doprinos borbenim grupama EU BGS i učešće u PESCO projektima, kao stubovima evropske bezbjednosne i odbrambene politike.

Iz Ministasrtva su naveli da je projekat vojne mobilnosti u okviru PESCO političko-strateška platforma, čiji je cilj pojednostavljenje i standardizacija nacionalnih procedura za prekogranični vojni prevoz i transport vojnih snaga.

“Projekat treba da podrži brzo premještanje vojnog osoblja i sredstava u cijeloj EU, bilo drumskim, željezničkim, vazdušnim ili morskim putem”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz Ministarstva, za Crnu Goru i njenu putnu infrastrukturu, Luku Bar, aerodrome u Podgorici i Tivtu, od ogromnog značaja bi bila realizacija projekta Jadransko-jonskog koridora, pa otuda i velika zainteresovanost države za taj projekat.

Dodaje se da su sastanku prisustvovali najviši vojni zvaničnici Albanije, Austrije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

