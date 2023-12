CeSID/IPSOS: SNS osvojio 38,4 odsto glasova u Beogradu, Srbija protiv nasilja 35,1 odsto

Beograd, (MINA) – Koalicija oko Srpske napredne stranke na beogradskim izborima, na osnovu 41,3 odsto uzorka CeSID/IPSOS-a, osvojila je 38,4 odsto glasova odnosno 48 mandata.

Na drugom mjestu je „Srbija protiv nasilja“ sa 35,1 odsto ili 43 mandata.

Koalicija NADA osvojila je šest odsto ili sedam mandata, prenosi RTS.

Cenzus, prema trenutnim projekcijama, prolazi i lista „Dr Branimir Nestorović – mi – glas iz naroda“ sa 5,4 odsto glasova, odnosno šest mandata.

Koalicija oko Socijalističke narodne partije osvojila je 4,8 odsto ili šest mandata.

