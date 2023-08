Bešić: Teško do stabilne većine za podršku vladi

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji tok pregovora potvrdio je da neće biti lako obezbijediti stabilnu većinu za podršku novoj vladi, ocijenila je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Milena Bešić.

Bešić je agenciji MINA rekla da je, sa dobijenom raspodjelom mandata nakon izbora, bilo očekivano da će formiranje većine za podršku vladi teći sporo i da neće biti jednostavno.

“Prvi put imamo situaciju da do sada vanparlamentarna partija vodi pregovore, dok su ostali politički akteri za sastav vlade stranke i koalicije koje su prilično raznorodne. Jasno je bilo od početka, a i sada se to potvrđuje, da se neće lako doći do stabilne većine”, kazala je Bešić.

Upitana da li je tokom pregovora bilo više riječi o podjeli resora ili o strateškim prioritetima buduće vlade, ona je odgovorila da šira javnost nije upoznata sa detaljima pojedinačnih pregovora, ali da, po svemu sudeći, podjela čelnih funkcija u državi i resora u vladi predstavljaju ključ za dogovor.

“Vidjeli smo da je načelni dogovor oko osnovnih principa, koje je (Milojko) Spajić predložio, prilično lako postignut, ali to ne znači da će se ti principi do kraja poštovati. Prosto smo, nažalost, naviknuti na deklarativna izjašnjavanja o onome što bi trebalo da budu suštinski prioriteti”, smatra Bešić.

Ona je kazala da je, u ovim uslovima, nezahvalno prognozirati kada će vlada biti formirana.

“U ovom trenutku, donekle je izvjesno da će predsjednik države Jakov Milatović mandat za sastav valde dati kolegi Spajiću. Međutim, da li će do isteka zakonskog roka on uspjeti da sastavi vladu, zavisi od više faktora, a najprije spremnosti političkih aktera za dogovor u opštem interesu”, kazala je Bešić.

Ona je rekla da, ukoliko se ne obezbijedi većina, u teoriji postoji više opcija, uključujući i vladu sa manjinskom podrškom, pa i nove izbore.

“Međutim, bilo bi izuzetno štetno po stanje demokratije u zemlji, nastavak reformi i kompletno društvo, da se ne sastavi većinska vlada, makar i sa minimalnom većinom. To bi nas uvelo u dublju nestabilnost i značajno unazadilo perspektivu u nastavku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom”, smatra Bešić.

Upitana šta bi trebalo da bude u prioritetima nove vlade nakon formiranja, Bešić je rekla da je to pitanje oko koga ne postoji nikakva dilema.

Kako je navela, Crnoj Gori i njenim građanima je prijeko potrebna stabilnost i funkcionalnost institucija, sposobnih i kadrih da povedu proces reformi.

“Dakle ,među više nego brojnim obavezama, prioriteti su reforma pravosuđa i funcionalnost pravosudnih institucija, reforma izbornog zakonodavstva, svakako suštinska posvećenost evropskim integracijama i dosljednost zapadnom spoljnopolitičkom kursu”, zaključila je Bešić.

