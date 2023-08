Ambasada SAD: Naš stav o formiranju vlade ostaje nepromijenjen

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici saopštila je da njihov stav o formiranju nove crnogorske vlade ostaje nepromijenjen, i poručili da podržavaju brzo formiranje vlade koja je privržena euroatlantskim vrijednostima i reprezentuje multikulturnu Crnu Goru.

“Podržavamo Vladu čiji bi članovi osudili rusku agresiju, zalagali se za teritorijalni integritet Ukrajine i podržavali sankcije EU Rusiji, jačali aktivno učešće Crne Gore u NATO-u, štitili prava manjina i podržavali suverenitet susjednih zemalja, uključujući Kosova”, “, kazali su iz Ambasade za CdM.

Oni su to saopštili komentarišuči ranije objavljenu informaciju da je za SAD prihvatljivo da Koalicija za budućnost Crne Gore bude konstituent vlade, ukoliko bi Pokret Evropa sad reformisao bezbjednosni sektor.

Na pitanje da li imaju informaciju da je od mandatara Milojka Spajića traženo iz diplomatskih krugova da očisti sektor bezbjednosti od ruskog i srpskog uticaja, kako su objavili pojedini mediji, i da li smatraju da je crnogorski bezbjedonosni sektor pod takvim uticajem, iz Ambasade su odgovorili da očekuju da sve NATO saveznice održavaju nivo bezbjednosnog sektora u skladu sa standardima Alijanse i bez malignog uticaja.

