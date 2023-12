Adžić: Vlada da poštuje Kolektivni ugovor i poveća plate zaposlenima u MUP-u

Podgorica, (MINA) – Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić pozvao je Vladu da ispoštuje Kolektivni ugovor i poveća plate zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Adžić je podsjetio da je 21. aprila potpisan Kolektivni ugovor za policijske službenike i zaposlene u MUP-u.

On je kazao da ugovor sadrži imperativnu normu da se zaposlenim koeficijenti složenosti poslova dodatno uvećavaju deset odsto počev od 1. januara naredne godine kroz izmjenu Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade.

„Što znači da se zarada, a sa tim i dodaci na zaradu, u narednoj godini uvećavaju deset odsto“, podsjetio je Adžić, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u prošloj vladi.

On je saopštio da prema do sada dostupnim informacijama sredstva za isplatu tog uvećanja nijesu predviđena predlogom budžeta za iduću godinu.

Adžić je upozorio novu Vladu i premijera Milojka Spajića da bi kršenjem ugovora omogućili svim zaposlenima da već 1. februara naredne godine pokrenu tužbe protiv MUP-a.

Time bi, kako je dodao, uz uvećanje koje ih sljeduje, država morala da plati i troškove sudskih postupaka što bi, kako je naveo, građane koštalo dodatnih preko pet miliona EUR samo za mjesec.

„GP URA će, ukoliko Vlada ne ispoštuje svoju zakonsku obavezu, pripremiti amandman na Predlog budžeta za nrednu godinu kojim će biti omogućeno poštovanje Kolektivnog ugovora tj. povećanje zarada zaposlenima u MUP-u i Upravi policije od deset odsto“, poručio je Adžić.

