U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: komplet područje Kuča

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu, dio Stare Zlatice, Ulica Sitnička, dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajana isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Brezovika, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Gornje Polje, Rastovac, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede, Gornje Crkvice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sinjac

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u centru Morinja

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Kavač-Matijević

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stari grad, dio od Katerdale Sv. Tripuna do Gurdića

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Topovi-Podi

-u terminu od 8:00 do 13:30 sati: dio potrošača u Norveškom naselju u Baošićima (Lug)

-u terminu od 10:30 do 14:00 sati: Zabrđe, Obosnik, Petrovići

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Seljanovo ispod magistrale od doma vojske do Kamelije – povremena isključenja

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Bartule, naselje Mišići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sato: Briska Gora(kod Vujoševića),dio naselja Zoganje-kod Ćetkovića, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke,

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zloglavlje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Javorova

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma, selo Crni Vrh

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Poda,Anđželata i Sućeska

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež, Dragovića polje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Podbišće, Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rasovo – Rasadnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Ramčina, Zaton, Čokrlije, Ostrelj, Jagoče

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.