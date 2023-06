U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Smokovac, dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ulica Perojska, Novosadska, Carev Laz i Milana Kuča.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, , Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Studeno i dio Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo, Baljački Do i Grebice.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok, dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu..

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Repetitor Pinješ, objekti Dolaku, Osmanović, Kurti.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Bujevina-Risan.

– u terminu od 09 do 12 sati: Muo i Daošine-Autokamp-dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 16 sati: Radovići, Nikovići, Novo Naselje, Rogač, Mulo Oko, Kakrc- prekidi u napajanju, u trajanju do 60 min u periodu izvođenja radova.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio Božića.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Grančarevo, Radulići, Njegnjevo, Srđevac, Gorice, Pripčići, Rodijelja i Negobratina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje i Polje Dragovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Žari-Razboj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Juškovića potok.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: kompletno područje Gusinja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Malindubrava.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Podgora.

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

