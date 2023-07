U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Perojska, Novosadska, Carev Laz i Ulica Milana Kuča, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krstac, Gornje Čarađe i Donje Čarađe.

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora i Dubljevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Donja Kolomza.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08 do 15 sati: Fudbalski stadion, Sportska sala, Ulica Jovana Cvijića i dio Teramske ulice, naselje Rudeš-Stambene zgrade.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Božića i Gračanice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješnica 1 i 2.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Grančarevo, Božovića Polje, Negobratina, Ramčina, Nedakusi, Podbrežje, Voljavac i Vergaševići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

– u terminu od 12 do 14 sati: Vunarski kombinat.

– u terminu od 13 do 15 sati: Fabrika vode ‘Rada’, Voli, Fabrika obuće ‘Mladost’, Pekara, PP ‘Put’, Mljekara ‘Milka’, Doo ‘Meduza’, Nedakusi-Šurevice, Pruška, Donja Lipnica

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje i Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Žari – Brezovac, Bjelojevići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Gornja Štitarica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gornji Mojkovac, Školski centar, Bolnica, Kula 2, Juškovića potok, Tutići, Paćice, Jalovište.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio prigradskog naselja Rožaja- Cariner.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Profesorska i sindikalna zgrada,

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

