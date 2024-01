U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Skopske ulice, dio ulice X crnogorske brigade, dio Ulica Ruđera Boškovića, dio Sarajevske ulice, dio Ulica Carev Laz, dio Ulica Đulje Jovanova, dio Ulica Tripe Kokolja, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme.

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća.

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Orje Luke, dio Novog Sela.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Povija, Savino Brdo, Riječani

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Vilusi, Banjani, Trubjela, Petrovići, Grahovo, Cuce, Velimlje, GP Vraćenovići, GP Ilino Brdo

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Modra ploča – Čela.

Tivat

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dumidran – povremena isključenja

-u terminu od 11:00 do 16:00 sati: zgrade iza Opštine Tivat – povremena isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornja Lastva

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Bartule, naselje Mišići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora(kod Vujoševića),dio naselja Zoganje-kod Ćetkovića, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke,

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u Bujevini, dio potrošača u naselju Sveta Vrača (donji dio naselja), Krimovica – dio naselja oko Pošte

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Donja Lovnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh, dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Buče

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine, Dragovića polje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nedakusi – Dolac

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Kruševo, Željeznička stanica Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stožer 3, Kostići, Čokrlije, Babića brijeg, Lozna, Sokolac, Strojtanica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani II Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže

– moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani I, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

