U ponedeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 18 . marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u termiu od 00:00 do 2:00 sati: RTCG

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića, dio Bera, dio Zlatice prema Strelištu

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, dio Komunice, dio Novog Sela

Plužine

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Bukovik, Tupan, Kuside

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Draginje, dio naselje Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja)

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio ulice I.L.Ribara,Sremskog Fronta I dio naselja Ivanovići

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Risan- područje u blizini vodovoda

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Dobrota- Dobojska , treći put i potrošači ispod magistrale, Truć

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kameno

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Škver i područje u blizini

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Avramovići, Sasovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Morinj- centar

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica, dio naselja Banđžovo Brdo(u blizini Fudbalskog Stadiona)

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulice – Racina, Jezerska, Dječiji Vrtić i MUP

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Trpezi

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krstac-Šundeci, Donja Štitarica

Kolašin

-u termiu do 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Bare Kraljske, Drndari, Dragovića polje, Durutovac-Lokve

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Đalovići, Dobrinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bioča, Rodijelja – Brčve, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Pavino polje-Draškovina, Čokrlije

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

