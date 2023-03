U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: komplet područje Bioča: Rijeka Piperska, Lutovo, Pelev Brijeg, Duga, Potoci, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Kupine, Dromira, Orah, Seoštica, Boljesestre, Klopot, Potkrš, Jelin Dub, Crkvice, Bratonožići, Mrke, Blizna, Petrovići, Crpna Bioči, Ras, Podsić i Grudice.

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Podstrane

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Zagarač, Jabuke, dio Donjeg Zagrača, Osredina, Bregovi Mijovića, Gruda

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja, Bijelo Polje, naselje Gipos, dio Donjeg Kraja i dio naselja 4 jul

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kuta, Cerovo, dio Lukova, Seoca

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Repetitor Možura, Gornja Briska Gora

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Reč

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: dio naselja Nerin I dio naselja ul.XXI

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mirac, Koložun, Markov Rt-Jerovica

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Bijela-područje oko hotela Žager

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, Babino

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Babino Polje, dio sela Lijevi Meteh i selo Komarača

Rožaje

-u terminu od 9:00+ do 14:30 sati: selo Njeguš

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Trebaljevo, mHE Bukovica, fabrika vode ‘Suza’, Sjerogošte

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulice Mojkovačka i Radoša Maškovića

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gorska, Željeznička stanica, Vijenac

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Lješnica, Voljavac, Bijedići, Jabučina, Obrov, Femića krš, Zaton, Radulići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS