U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Bera, ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, Lopate, dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito i dio Grlića.

Cetinje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Rvaši, Pod Uba.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo, Risji Do, dio Dragovoljića, Sjenokosi, Prisoja.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

– u terminu od 09 do 20 sati: C.S. ” Topliš” – Regionalni vodovod Budva.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Pinješ iza hotela Mediteran, Leskovac, Mrkovsko polje, Dabezići, mali Kaliman i međureč.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gač, Briska Gora, Zoganje.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Stari grad Kotor oko Pomorskog muzeja.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u naselju oko vile Kostanjica (Lavanda), Sv.Vrača 1, donji dio naselja.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dražin Vrt, Ribnjak Guskić.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Škver, STEPENIŠTE 28 okt, Partizanski put.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Igman, Gomila, područje oko vrtića na Šištetu, područje oko dječje bolnice na Igalu, područje oko bazena na Igalu, Hotel Palmon Bay, stara Banja Igalo -kratkotrajna isključenja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Gnjilog Potoka i Prisoje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino.,

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Banje selo, Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Žurena, Gornji grad, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer, Tomaševo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Uljari, Vrujca, Ravni, Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko, Kos, Željeznička stanica Kos.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Koljenovići i Izbjegličko Naselje.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Radmanci, Ponor, Godočelje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Dacića.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije, Rijeka, Grahovo, Lovnica, Bubovići i Klanica. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča).

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Savin Kuk.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS