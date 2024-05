Joanikije: Nadam se da će Crna Gora u dogledno prevazići unutrašnje podjele

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao da se nada da će Crna Gora u dogledno vrijeme prevazići sve unutrašnje podjele i dostići svijetlu sinergiju i harmoniju različitih slojeva društva.

On je, u vaskršnoj poruci, rekao da uspostavljanje mira među zavađenima, ljudskim dušama donosi obilje plemenitosti, sreće, optimizma i životnog poleta.

Ako se pravilno ocijeni važnost unutrašnjeg mira i sloge u porodici, onda će se, kako je naveo Joanikije, lako razumjeti i značaj izmirenja u podijeljenom i zavađenom društvu.

„Gledajući kako se u posljednje vrijeme u našoj otadžbini polako i mukotrpno uspostavljaju red i pravda, i slušajući, još uvijek rijetke, ali i sve češće pozive za svenarodno izmirenje, nadamo se da će Crna Gora u dogledno vrijeme prevazići sve unutrašnje podjele i dostići svijetlu sinergiju i harmoniju različitih slojeva društva“, poručio je Joanikije.

On je rekao da je ideal takvog društva u nama.

„Naučili smo ga od proroka i apostola, a naslijedili od Svetog Save i Svetog Petra Cetinjskoga. Ne propustimo draga braćo i sestre da taj ideal, uz Božiju pomoć, i ostvarimo“, poručio je Joanikije.

On je kazao da su, slaveći Vaskrsenje Hristovo koje nemirne ljudske duše uspokojava nebeskim mirom, dužni da pozovu na izmirenje zavađene narode u svijetu.

Joanikije je rekao da nedaleko od Crne Gore, bliski narodi, jedni po vjeri, drugi po stradanju, međusobno ratuju.

„Svakodnevno se prolijeva ljudska krv i ratni zločini umnožavaju, djeca ubijaju, na žalost i na sramotu svega svijeta, ali se, od zaraćenih naroda ne čuju pozivi na pregovore i mir, još manje od onih koji ratove planiraju i finansiraju“, naveo je Joanikije.

Prema njegovim riječima, sporadični i jedva čujni pozivi na mir djeluju kao glas vapijućeg u pustinji.

„Tim pozivima mi pridružujemo naš glas za mir, s molitvom Bogu milosti i mira da omekša srca i urazumi čelnike zaraćenih zemalja, te da prekinu međusobno krvoproliće da bi što prije postigli mir koji je potreban svima, a najviše njihovim narodima“, naveo je Joanikije.

On je kazao da, kao što ne zaboravljaju stradanja Hristova kada se slavi njegovo Vaskrsenje i pobjedu nad smrću, tako na ovaj svijetli praznik ne zaboravljaju „stradanja naše braće i sestara, djece i omladine, pravoslavnih Srba na Kosovu“.

Joanikije je rekao da, od Kosovskog boja, skoro bez prekida i predaha, Srbi na Kosovu trpe ubijanja i etnička čišćenja, ali da su, uz neizbrojne žrtve i gubitke, ostali na svojim ognjištima.

„Najviše boli što za naš narod, koji je posljednjih decenija pretrpio ubistva i razaranja, paljenje svetinja, uništavanje grobova i kulturnih dobara, nema pravde ni razumijevanja u takozvanoj međunarodnoj zajednici, dok prištinske vlasti, koje rečena nedjela učiniše i čine, zapadne zemlje preporučuju za Savjet Evrope i ostale međunarodne institucije“, dodao je Joanikije.

On je dodao da je i danas, kao što je Njegoš rekao – „Kosovo grdno sudilište“.

„Nad njim se u naše dane svršila tajna bezakonja. Na njemu je pogaženo međunarodno pravo, što ne može proći bez teških posljedica u svijetu“, naveo je Joanikije.

Međutim, kako je naveo, pravoslavni hrišćani se ne uzdaju u čovjeka, nego u Boga i njegovu pravdu.

„Nadamo se da će Gospod koji uvijek pravedno sudi uslišiti vapaje i molitve naše stradalne braće i sestara sa Kosova, da će im dati sigurnost i mir, i bogato ih nagraditi za odanost našim svetinjama i za istrajnost na krstonosnom putu Hristovom“, poručio je Joanikije.

On je kazao da se Vaskrsenje Hristovo proslavljo na svetim bogosluženjima u hramovima, nastavlja pashalno slavlje u domovima, vjernici međusobno posjećuju i duhovno osnažuju.

„Otvorenog srca prihvatamo sve ljude s kojima dijelimo istu vjeru, ali i one koji drugačije vjeruju i misle. Božju ljubav kojom nas je Hristos obasjao svojim Vaskrsenjem treba da svjedočimo najprije dobrim djelima i čovječnim postupcima, pa tek onda i blagim, razumnim i istinitim riječima“, rekao je Joanikije.

On je poželio da pashalna radost, koja obuhvata nebo i zemlju ispuni naša srca.

To je, kako je naveo Joanikije, radost koja obnavlja cijelo biće, utvrđuje međusobnu ljubav, razgoni tamu, podiže iz tuge i depresije, daje nadu, uliva optimizam.

„Pomolimo se svi, draga braćo i sestre, da Gospod izlije svoj mir i blagodat na djecu i omladinu, na stare i mlade, na cijelu svoju Crkvu i na sve one kojima je milost i pomoć Božija potrebna“, rekao je Joanikije.

On je kazao da sa tim mislima i molitvenim željama svima, pravoslavnim hrišćanima i ljudima dobre volje čestita svijetli praznik Vaskrsenja Hristovog.

