Organizovati zajedničke radionice i obuke

Podgorica, Madrid, (MINA-BUSINESS) – Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) mogli bi unaprijediti saradnju u dijelu organizovanje zajedničkih radionica i obuka koje će se fokusirati na najbolje prakse u regulaciji hartija od vrijednosti.

Predsjednik Komisije za tržište kapitala, Željko Drinčić, u sklopu kontinuiranih napora za usklađivanje crnogorskog regulatornog okvira sa međunarodnim standardima, sastao se u utorak u Madridu sa generalnim sekretarom IOSCO, Martinom Moloneyom, i njegovim saradnicima.

“Sastanak je bio usredsređen na potvrdu posvećenosti Komisije Multilateralnom memorandumu o razumijevanju, što predstavlja temelj napora za unapređenje prekogranične saradnje i zaštite investitora, ključnih za integritet crnogorskog tržišta kapitala”, navodi se u saopštenju.

Drinčić je istakao značaj članstva u IOSCO i potrebu poštovanja međunarodnih ugovora i saradnje među komisijama, posebno u razmjeni podataka.

On je naglasio kako je ova saradnja ključna, ne samo za zaštitu investitora, što je primarni cilj Komisije, već i za ispunjavanje uslova prihvatanja evropskih i svjetskih standarda u našoj industriji.

“Razgovarano je o poboljšanju razmjene informacija i saradnje, te o tehničkoj podršci IOSCO-a u oblastima kao što su napredne tehnologije nadzora tržišta i efikasne tehnike regulative”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, predloženo je uspostavljanje redovnih kanala komunikacije i angažovanja između Komisije i IOSCO-a, kao i organizovanje zajedničkih radionica i obuka koje će se fokusirati na najbolje prakse u regulaciji hartija od vrijednosti.

“Ovi koraci su predviđeni kao priprema za godišnju skupštinu IOSCO-a, koja će se održati u Atini krajem maja, sa ciljem da se evropske komisije detaljnije upoznaju sa dosadašnjim radom i usvajanjem visokih standarda u industriji tržišta kapitala”, navodi se u saopštenju.

Drinčić je izrazio zahvalnost za održani sastanak i naglasio važnost kontinuirane saradnje za obostranu korist, koja će doprinijeti stabilnosti globalnih finansijskih tržišta i unapređenju regulatornih praksi.

