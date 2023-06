U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Momče, dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio Ulica Raka Mugoše, Lopate i naselje oko nekadašnjeg Elastika.

– u terminu od 12 do 14 sati: Krug Titeksa, Botun, dio Dahne i Dajbabe (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 10 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Brzo i Studeno, Studeno, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Stanjevića Rupa, Srednja Glavica.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Sela Riječke Nahije.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić I Montenegro Petrol, Servis Vujačića, Hladnjača Novaković.

Nikšić

– u terminu od 08 do 10 sati: Povija, Norin, Ostrog, Dabovići, Stubički kraj, Jovan do, Manastir Ostrog.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo groblje, Klenak Donji i Rubeža.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati, Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok, dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu..

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Repetitor Pinješ, objekti Dolaku, Osmanović, Kurti.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: naselje Forte Rose.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati: Bijela ispod magistrale, uz Brodogradilište prema Kamenarima.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i dio Gračanice.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Štitara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Unevine, Podbrežje i Voljavac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kičava, ul. Nikice Kneževića i Babića brijeg, Rasovo, Jabučina, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Lješnica, Ćukovac, Vrh i Božovića polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Pržišta.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Plav

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava, Dom Kulture i Sporska Hala.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jara.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora i Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS