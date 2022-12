U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče i Ubalac;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Ulice Vojislavljevića u okolini Roki Pistolata, zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Meduna;

– u terminu od 9 do 13 sati – zgrade u Ulica Pera Ćetkovića.

Danilovgrad

– u terminu od 9 do 17 sati: Lalevići, Pažići, Sekulići, Željeznička stanica Danilovgrad, preduzećau Pažićima: Mermer, Oromet, Pilana, Šišković i Sloles;

– u terminu od 8 do 15 sati: Donji Martinići – Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići i Štitari (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 9 do 15 sati: Mikulići, Tomići i Orašani.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Rokoči i Podvrš;

– u terminu od 8 do 14 sati – Rastovac.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Mratinje i repetitor Mratinje.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Zelenika –Marići i Zelenika Nogulovići.

Bar

– u terminu od 8 do 16 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda – Simonović, Brkanovići, Pečurice,Grdovići, Velje Selo, Agroeksport, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Laz.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Jagoče, Crniš, Femića krš i Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Lugovi, Sjerogošte, Manastir Morača i Smailagića Polje.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gostilovina i Slatina;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Izvori.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Selo Šarkinovića, Lakat i sela Meteh.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Izvori.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Štitari.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Gračanica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

