Zlatna i Andrea Berišaj

Podgorica, (MINA) – Članica Bese, Andrea Berišaj, osvojila je zlatnu medalju na internacionalnom tekvondo turniru G1 open Podgorica-Montenegro.

Ona je dana su finalnom meču juniorskog turnira, u kategoriji do 63 kilograma, pobijedila Anju Hrgić iz Bosne i Hercegovine 2:0.

Mlađa od sestara Berišaj bila je slobodna na startu turnira, dok je u polufinalnom meču bila bolja od Hrvatice Magdalene Ljubić, članice Tekvondo kluba Karlovac 2:0.

Zlatna je juče bila u seniorskoj konkurenciji i Anđela Berišaj.

Uspjeh Bese upotpunili su juniori Benan Jusufđokaj i Leo Gegaj osvajanjem bronzanih odličja.

Organizator turnira bio je tekvondo klub Korio, koji je uz podršku Tekvondo saveza omogućio svim takmičarima iz Crne Gore besplatno učešće.

