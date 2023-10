Vujošević zlatni u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Član Akademca, Danilo Vujošević, osvojio je zlatnu medalju na internacionalnom tekvondo turniru G1 open Podgorica-Montenegro.

On je trijumfovao u konkurenciji kadeta, u kategoriji do 61 kilogram.

Drugi predstavnik Akademca, senior Nenad Jovanović, u kategoriji do 68 kilograma zaustaljen je u prvom kolu od predstavnika Grčke.

Međunarodni G1 turnir u sportskoj/olimpijskoj borbi okupio je u Podgorici više od 300 takmičara iz cijelog svijeta.

G1 turnir je bodovni turnir za svjetsku WT rang listu.

