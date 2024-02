Vučinić i Raković u finalu, Arifaj i muški kata tim za bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti Vuk Vučinić i Una Raković plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za kadete juniore i mlađe seniore u Tbilisiju, dok će se u nedjelju za bronzane medalje boriti Anes Arifaj i muški kadetsko-juniorski tim.

Vučinić je u kategoriji do 63 kilograma eliminisao Kagana Aslana iz Turske 3:0, Luku Rolu iz Slovenije 3:0, Kipranina Joela Antoniua 1:0 i Azerbejdžanca Aladina Malikova (1:1).

Kadet Iskre u nedjeljnom finalu boriće se protiv Belgijanca Rajana Zuenija.

Raković je na putu do finala u kategoriji preko 60 kilograma slavila protiv Izraelke Noge Varsesku 3:0, Marte Filipović iz Hrvatske 6:3, Maise Sridi iz Belgije 7:4 i u polufinalu protiv Francuskinje Evu Levie 2:0.

Protivnica kadetkinje Omladinca u meču za zlato biće Njemica Dalija Daud.

Na korak od finala stao je Anes Arifaj u kategoriji do 70 kilograma.

Vučinićev klupski drug bio je slobodan na startu, u naredna dva kola eliminisao je Makedonca Adrijana Simonovskog 4:1 i Kipranina Nikolasa Macisa (1:1), dok je u polufinalu poražen od Alija Arnautovića iz Bosne i Hercegovine 3:1.

Protivnik u meču za medalju biće mu Gruzijac Nikolas Abuladze.

Priliku da se domogne medalje imaće i muški kadetsko-juniorski kata tim u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic.

Trio Bara na startu izgubio je od Španije, koja im je plasmanom u finale omogućila repesaž i duel sa Francuskom za medalju.

U ženskoj konkrenciji Jovana Milić, Arijana Kočan i Kristina Bokovac izgubile su na startu od Italije, koja je zaustavljena u polufinalu.

U katama pojedinačno, Aljošević je uspješno prošao prvo kolo, dok je u drugom izgubio od Italijana Matea Frede, koji će se boriti za bronzanu medalju.

Na startu zaustavljena je Katarina Vlahović iz Iskre od odlične Španjolke Džudit Nieto Anguera, koja je poražena u polufinalu i boriće se u nedjelju za bronzu.

U prvom kolu eliminisani su i juniori Bara, Aleksa Janjić i Jovana Milić, kao i mlađi senior Budve Lazar Sekulić od Njemca Randala Lik.

Plasmanom u finale povukao je Sekulića u repesaž gdje je izgubio od Portugalca Artura Neta.

U kategoriji do 52 kilograma Balša Danilović (Gorštak) bio je slobodan u prvom kolu, u drugom je pobijedio Letonca Marksa Zakmansa 1:0, ali je u trećem izgubio od Čeha Filipa Hornaka 6:1.

Bez pobjede nastup su završili Vuk Škatarić (Vukovi, do 57), porazom od Engleza Džordža Malona 6:2 i Kenan Hodžić (Bar, preko 70), koji je izgubio od Španca Davida Lančasa 4:3.

Prvo kolo bilo je kobno i za Vasiliju Bijelović (Fokus, do 47), koja je izgubila od Mađarice Spfijer Dalnoki 1:0, dok je Katarina Đukić (Gorštak, do 54) na startu pobijedila Azerbejdžanku Nargiz Jafarovu 10:0, ali je u narednoj borbi izgubila od Portugalke Leonor Gonkalveš 6:3.

Za sjutra predviđene su borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora.

Od juniora boriće se Balša Vojinović (Iskra, do 61), Lazar Đurčević (Vukovi, do 68), Nenad Đuričić (Bijela, do 76), Mihailo Gojaković (Bar, preko 76), Helena Backović (Omladinac, do 53), Nađa Boričić (Omladinac, do 66) i Jovana Damjanović (Omladinac, preko 66).

U konkurenciji mlađih seniora nastupiće Matija Bojić (Fokus, do 60), Ognjen Bjelajac (Omladinac, do 67), Emre Saljiu (Omladinac, do 75), Nemanja Mikulić (Bijela, do 84), Lazar Potpara (Fokus, preko 84), Danica Radovanović (Budućnost, do 50) i Jovana Stojanović (Bratstvo, do 68).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS