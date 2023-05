Vojinović bronzani na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Balša Vojinović osvojio je bronzanu medalju na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu.

Junior Iskre savladao je u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji do 55 kilograma egipatskog predstavnika Alija Šahina.

Vojinović je na startu takmičenja bio slobodan, dok je u drugom kolu eliminisao Mahrana Asouadija 3:0.

U trećem kolu poražen je od finaliste afričkog prvenstva, Tunižanina Iheba Ferčičija 1:0, koji je plasmanom u finale povukao u repasaž i omogućio mu još jednu šansu.

Vojinović je iskoristio priliku i pobjedom protiv Šahina osvojio do sada jedinu medalju za crnogorski karate.

Vojinović je krajem aprila osvojio zlatnu medalju na Svjetskom kupu u La Korunji, dok je prošlog juna bio srebrni na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu.

Prvenstvo Mediterana okupilo je 407 takmičara iz 17 država.

Kataš Saša Petrić nije uspio da se umiješa u borbu za medalje i nastup je završio kao devetoplasirani.

