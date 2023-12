Ukrajina i Turska novi prvaci Evrope

Podgorica, (MINA) – Muška golbal reprezentacija Ukrajine i ženska selekcija Turske osvojili su titule prvaka na Evropskom prvenstvu A divizije u Podgorici.

Ukrajina je danas u Podgorici, u finalnom meču, savladala zvaničnog šampiona, selekciju Litvanije 8:3.

To je ukrajinskim golbalistima prva titula prvaka Evrope, nakon što su prethodna dva šampionata završili porazom u finalu.

Ukrajina je, nakon startnog poraza od Crne Gore, ostvarila šest uzastopnih pobjeda i domogla se velikog trofeja.

U finalu, u duelu dva najbolja evropska tima posljednjih godina, presudila je ukrajinska odbrana, za koju ni izuzetno ofanzivna Litvanija nije imala rješenje.

Ukrajina je, nakon početnog vođstva i izjednačenja, do poluvremana stekla dva gola prednosti (3:1). U nastavku, već na startu, razliku je uvećala i bez obzira na kvalitet Litvanije, praktično već tada, riješila je pitanje pobjednika.

Po tri gola za pobjedu Ukrajine postigli su Fedir Sidorenko i Rodion Žuhalin, dok se dva puta u strijelce upisao Vasil Olinjuk.

Litvanija je do finala stigla sa maksimalnim učinkom, odigrala šampionat bez greške, ali je u odlučujućem meču došla na spremiji tim.

U svom osmom kontinentalnom finalu nije mogla više od časnog poraza, pa je treći put šampionat završila sa srebrnim odličjem.

Izgubila je finalne mečeve i 2001. i 2011. godine, dok je šampionski trofej osvajala pet puta (2007, 2009, 2013, 2017. i 2021. godine).

Strijelci za Litvaniju bili su Justas Pazarauskas, Genrik Pavliukianec i Nrijus Montvidas.

Bronzanu medalju osvojila je Turska, koja je u meču za treće mjesto savladala Izrael Türkiye vs Israel 5:2 (3:2)

Kao petoplasirana završila je Njemačka, koja je savladala Finsku 8:2.

U meču za sedmo mjesto i opstanak Velika Britanija je slavila protiv Grčke 5:3.

U ženskom finalu, Turska je pobijedila Izrael 8:4 (5:2) i treći put osvojila šampionski trofej.

Najbolja je bila i 2015. i 2019. godine, dok je sa srebrnim medaljama završila finalne duele 2013, 2017. i 2021. godine.

Turska kao šampion svijeta ranije je obezbijedila plasman na Paraolimpijske igre, pa je sa podgoričkog šampionata plasman u Pariz izborio i Izrael.

U finalu, nakon uzbudljivog i izuzetno kvalitetnog meča, pobijedila je Izrael 8:4.

U duelu timova koji su do meča za trofej došli sa maksimalnim učinkom, Turska je pokazala više i potpuno nadigrala rivala. Nakon početnog vođstva Izraela, turska selekcija je preokrenila rezultat i povela 3:2.

Na polovini meča bilo je 5:2, a već početkom drugog poluvremena Turkinje sprednost su povisile na 7:2 i ostatak meča lišile rezultatske neizvjesnosti.

Dominirala je u finalu Sevda Altunoluk sa šest, dok je Fatmagul Guler postigla dva gola.

U izraelskoj selekciji najbolja je bila Lihi Ben David sa tri, dok je jedan gol postigla Or Mizrahi.

U meču za treće mjesto Grčka je pobijedila Veliku Britaniju 1:0 i osvojila drugo evropsko odličje.

Bronzana je bila i 2005. godine.

U meču za peto mjesto Finska je slavila protiv Francuske 3:0, dok je Ukrajina do sedmog mjesta došla pobjedom protiv Njemačke 7:4.

Crna Gora je drugi nastup u A diviziji završila na desetom mjestu i naredne godine takmičiće se u B diviziji.

Za najkorisnije igrače turnira, ujedno i najbolje strijece, proglašeni su Litvanac Genrik Pavliukianec i Izraelka Lihi Ben David.

Pavliukianec je svoj tim vodio do finala sa 31 postignutim golom.

Izraelka je šampionat završila sa 28 golova.

Podgorica je od 6. decembra bila domaćin najboljim golbal selekcijama Evrope, prvog zvaničnog kontinentalnog takmičenja, koje je u organizaciji Paraolimpijskog komiteta, biti održano u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS