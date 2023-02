Ubjedljiv poraz Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u gostima od Pariza 103:87, u utakmici 14. kola B grupe Eurokupa.

Francuski predstavnik, koji je slavio i u Podgorici 77:74, upisao je deveti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, tokom cijelog meča bio je u vođstvu, a u finišu treće četvrtine stekao je prednost od 22 poena (84:62).

Razlika je u 32. minutu iznosila i 23 poena (92:69).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Žuan Bigarin sa 22 poena.

U ekipi Budućnosti, koja je doživjela šesti poraz, najbolji je bio Erik Grin sa 26 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS