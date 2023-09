U subotu završni turnir manifestacije PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni

Podgorica, (MINA) – Završni turnir manifestacije PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni biće održan u subotu u Bemaks parku, saopštili su organizatori –

Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i Stonoteniski klub Spin.

Navodi se da će se na završnom turniru nadmetati 32 takmičara, koji su plasman u finale izborili kroz osam kvalifikacionih turnira.

Finalisti su voljom žrijeba podijeljeni u osam ekipa (Milenijum, Ribnica, Morača, Skaline, Ljubović, Gorica, Sahat Kula i Duklja, sastavljenih od po četiri člana (tri muškarca i žena), koji će se takmičiti u dvije grupe i igrati po sistemu svako sa svakim.

Po završetku grupne faze, po dva najbolja tima iz svake grupe biće rivali u polufinalu.

Pobjedničkoj ekipi pripašće novčana nagrada od 700 EUR, 500 pripašće drugoplasiranom timu, dok će 300 podijeliti članovi trećeplasiranog.

Organizator je saopštio da se u kvalifikacijama nadmetalo 120 igrača i da je interesovanje za ovogodišnji turnir bilo veliko.

“Sistem takmičenja je specifičan kvalifikacioni turniri su pojedinačnog, dok je završni ekipnog karaktera. U subotu u novom dijelu Tološke šume konačni plasman neće zavisiti samo od individualne bravure učesnika, već i od saradnje i timskog duha”, navodi se u saopštenju.

Finalni turnir biće odigran na četiri stola, sa specijalnim reketima i lopticama za vanjsku upotrebu.

“Subotnji turnir počeće minutom ćutanja, kao omaž Anđeli Burzanović, strastvenoj zaljubljenici u stoni tenis i učesnici u oba izdanja PG ping ponga, koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći na Obzovici”, stoji u saopštenju.

